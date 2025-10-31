WWE | Possibile ritorno di un grande tag team
Chris Jericho, nelle ultime ore è sulla bocca di tutti per un suo possibile ritorno in WWE nel 2026, ma potrebbe non tornare da solo. Come è oramai noto da settimane Jericho ha il contratto in scadenza con la AEW verso fine 2025. in oltre un altro indizio per il ritorno del canadese, potrebbe essere il fatto che ha recentemente abbandonato il marchio “The Jericho Vortex”. Infatti questo nome faceva parte del suo alter-ego in AEW e questo non ha fatto altro che aumentare le speculazioni su un ritorno in WWE che però potrebbe non avvenire da solo. Jeri-KO ancora una volta insieme?. Recenti sviluppi suggeriscono una loro reunion con i due canadesi pronti a tornare un tag team come nel 2016. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
