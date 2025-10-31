WWE | Lana pronta al lancio di un suo podcast con Rusev primo ospite

Il prossimo 3 novembre andrà in scena il primo episodio di un nuovo podcast. Stiamo parlando di uno show chiamato Identity Crisis e gestito dalla ex WWE e AEW, Lana, la quale avrà come primo ospite suo marito, Rusev. Qui l’approfondimento. CJ Perry announces new podcast “Identity Crisis” Launching November 3rd with Rusev as the first guest pic.twitter.com6WLRb0RNFI — WrestlingWorldCC (@WrestlingWCC) October 30, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

