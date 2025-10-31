WWE | Drew McIntyre parla delle ingiustizie subite nelle sue sfide titolate

Drew McIntyre arriva a Saturday Night's Main Event carico di motivazioni e dopo aver espresso il proprio disagio riguardo a ripetute ingiustizie subite nelle sue sfide titolate. Con un confronto imminente per il titolo Undisputed WWE contro Cody Rhodes il 1° novembre, McIntyre ha raccontato a Edinburgh News le situazioni che lo hanno visto svantaggiato a causa di interferenze esterne e arbitraggi controversi. Fiducia e frustrazione. McIntyre ha spiegato la sua frustrazione sulle modalità con cui ha perso alcune occasioni. Le interferenze esterne sembrano essere un filo conduttore: "Sono molto fiducioso, ma lo ero anche nell'ultima sfida.

