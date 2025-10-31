Il futuro di Austin Theory in WWE è avvolto nella confusione da mesi, ma i recenti report stanno finalmente delineando un quadro più chiaro, anche se restano ancora molte domande senza risposta. Il 6 agosto scorso, PWInsider ha riportato che Austin Theory era stato rimosso silenziosamente dal roster attivo interno della WWE. Nessun annuncio ufficiale, nessuna uscita in storyline: il che ha scatenato subito la speculazione. Era stato licenziato? Era bloccato in un limbo creativo? O c’era un’altra spiegazione? In quel periodo, Theory era sparito senza lasciare alcuna traccia, nonostante facesse parte del tag team A-Town Down Under insieme a Grayson Waller. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Austin Theory fuori dai radar, infortunio, piani creativi e futuro incerto