WWE | Austin Theory fuori dai radar infortunio piani creativi e futuro incerto
Il futuro di Austin Theory in WWE è avvolto nella confusione da mesi, ma i recenti report stanno finalmente delineando un quadro più chiaro, anche se restano ancora molte domande senza risposta. Il 6 agosto scorso, PWInsider ha riportato che Austin Theory era stato rimosso silenziosamente dal roster attivo interno della WWE. Nessun annuncio ufficiale, nessuna uscita in storyline: il che ha scatenato subito la speculazione. Era stato licenziato? Era bloccato in un limbo creativo? O c’era un’altra spiegazione? In quel periodo, Theory era sparito senza lasciare alcuna traccia, nonostante facesse parte del tag team A-Town Down Under insieme a Grayson Waller. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
