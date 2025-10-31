WTA Jiujiang 2025 Lilli Tagger continua a stupire e vola in semifinale Avanzano Golubic Salkova e Blinkova

Oasport.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calato il sipario sui quarti di finale del torneo WTA250 di Jiujiang, in Cina. Sul cemento asiatico l’avventura della giovanissima Lilli Tagger prosegue. La 17enne austriaca, allenata da Francesca Schiavone e vincitrice quest’anno del Roland Garros juniores, vuole iniziare a lasciare il segno a livello pro e il cammino nell’evento cinese sta confermando le grandi qualità di questa ragazza. Tagger si è imposto contro la tedesca Tamara Korpatsch (n.159 del ranking) col punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 58 minuti di partita, mettendo in mostra il suo repertorio di colpi, tra cui il suo rovescio una mano. 🔗 Leggi su Oasport.it

wta jiujiang 2025 lilli tagger continua a stupire e vola in semifinale avanzano golubic salkova e blinkova

© Oasport.it - WTA Jiujiang 2025, Lilli Tagger continua a stupire e vola in semifinale. Avanzano Golubic, Salkova e Blinkova

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

WTA Jiujiang 2025, Lilli Tagger continua a stupire e vola in semifinale. Avanzano Golubic, Salkova e Blinkova - Calato il sipario sui quarti di finale del torneo WTA250 di Jiujiang, in Cina. oasport.it scrive

wta jiujiang 2025 lilliWTA Jiujiang 2025, Yulia Putintseva e Viktorija Golubic approdano ai quarti di finale. Sorpresa Tagger - Andati in archivio i match validi per gli ottavi di finale di quest'oggi nel WTA250 di Jiujiang, in Cina. Da oasport.it

wta jiujiang 2025 lilliWTA Jiujiang: Cocciaretto è agli ottavi per ritiro di Osorio. Avanzano anche Golubic e Parks - WTA | La 24enne di Fermo ha approfittato del ritiro della colombiana per un problema fisico. Riporta ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Wta Jiujiang 2025 Lilli