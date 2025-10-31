Si sono delineate le semifinali del WTA di Hong Kong. Una giornata segnata dal poco tennis giocato, visto che ben due quarti di finale sono stati segnati da ritiri. Uno addirittura non si è nemmeno disputato, visto che la svizzera Belinda Bencic ha annunciato il suo forfait ancora prima di scendere in campo con la spagnola Cristina Bucsa. La tennista iberica si è trovata così un lasciapassare verso la semifinale, dove se la vedrà con l’australiana Maya Joint. La testa di serie numero cinque ha faticato molto più del previsto contro la sorprendente giapponese Himeno Sakatsume, numero 228 del mondo, vincendo in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Hong Kong 2025, derby canadese in semifinale. Bencic si ritira, avanti Joint