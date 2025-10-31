Ultimo atto della stagione 2025 di tennis femminile. Alla King Saud University Indoor Arena di Riyad, in Arabia Saudita, dal primo all’8 novembre si terrà la nuova edizione delle Wta Finals. In campo, ci saranno le migliori otto giocatrici dell’anno nel singolare e altrettante coppie di doppio. Italia ancora una volta protagonista grazie a Jasmine Paolini, qualificatasi in extremis per il secondo anno di fila. La 29enne toscana sarà impegnata anche in coppia con Sara Errani, con cui ha vinto nel 2024 i Giochi olimpici di Parigi. Tutte le partite saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e in chiaro su Supertennis, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e SupertenniX. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Wta Finals 2025: quando, programma completo e dove vedere le partite in tv