Wta Finals 2025 | quando programma completo e dove vedere le partite in tv
Ultimo atto della stagione 2025 di tennis femminile. Alla King Saud University Indoor Arena di Riyad, in Arabia Saudita, dal primo all’8 novembre si terrà la nuova edizione delle Wta Finals. In campo, ci saranno le migliori otto giocatrici dell’anno nel singolare e altrettante coppie di doppio. Italia ancora una volta protagonista grazie a Jasmine Paolini, qualificatasi in extremis per il secondo anno di fila. La 29enne toscana sarà impegnata anche in coppia con Sara Errani, con cui ha vinto nel 2024 i Giochi olimpici di Parigi. Tutte le partite saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e in chiaro su Supertennis, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e SupertenniX. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
WTA Finals, il programma di sabato 1° novembre: aprono Paolini/Errani, poi tocca a Swiatek - X Vai su X
Sara Errani e Jasmine Paolini apriranno ufficialmente le WTA Finals: il programma delle prime due giornate Link all'articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Programma Wta Finals Riyadh 2025 in tv: calendario, date, orari, dove vederle in tv - Il programma con le date e gli orari delle Wta Finals 2025, in programma dall'1 all'8 novembre in Arabia Saudita. Lo riporta spaziotennis.com
WTA Finals, il programma di sabato 1° novembre: aprono Paolini/Errani, poi tocca a Swiatek - 30 per inaugurare l'edizione 2025. Scrive ubitennis.com
WTA Finals 2025: programma, orari, tutte le qualificate e dove vedere le partite in diretta · Tennis - Dal 1° all'8 novembre si disputa il torneo di fine stagione del tennis femminile: scopri di seguito il programma delle WTA Finals 2025 e come seguirle. Da olympics.com