Wta Finals 2025 montepremi da record | quanto guadagnano le giocatrici
Le Wta Finals si apprestano a far registrare un nuovo record nel circuito mondiale. L’edizione 2025, in programma a Riyad dal primo all’8 novembre con le migliori otto singolariste e altrettante coppie della stagione, sarà infatti la più ricca di sempre nel tennis femminile. Con un incremento di circa 300 mila dollari, il montepremi complessivo di quest’anno arriva a toccare il 15,5 milioni, eguagliando la cifra messa sul piatto dall’Atp per le Finals di Torino nel campo maschile. La suddivisione dei premi sarà tuttavia differente, tanto che la nuova regina intascherà di più rispetto al re della racchetta. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il @RolexPMasters 2025 inaugura la spettacolare Paris La Défense Arena con 17.500 posti e un montepremi di oltre 6 milioni. La guida completa dell'ultimo Masters 1000 prima delle ATP Finals di Torino. @CalcioFinanza - X Vai su X
VIENNA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti fa un altro passo verso le Atp Finals di Torino approdando per il secondo anno di fila nelle semifinali dell'”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vi - facebook.com Vai su Facebook
Montepremi Doppio Wta Finals Riyadh 2025: prize money, punti ranking con Errani/Paolini - Il montepremi, con il prize money e punti per il ranking delle Wta Finals 2025, di scena a Riyadh, per il doppio. Secondo spaziotennis.com
Quanti soldi guadagna Jasmine Paolini alle WTA Finals? Il montepremi stellare del torneo: c’è il gettone sicuro - Il montepremi delle WTA Finals si preannuncia stellare: 15,5 milioni di dollari complessivi, nello specifico si parla di 12,4 milioni dedicati al ... Lo riporta oasport.it
Montepremi Wta Finals Riyadh 2025: prize money, punti ranking singolare con Paolini - Il montepremi, con il prize money e punti per il ranking delle Wta Finals 2025, di scena a Riyadh, per il singolare. Scrive spaziotennis.com