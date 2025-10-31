Wta Finals 2025 montepremi da record | quanto guadagnano le giocatrici

Le Wta Finals si apprestano a far registrare un nuovo record nel circuito mondiale. L’edizione 2025, in programma a Riyad dal primo all’8 novembre con le migliori otto singolariste e altrettante coppie della stagione, sarà infatti la più ricca di sempre nel tennis femminile. Con un incremento di circa 300 mila dollari, il montepremi complessivo di quest’anno arriva a toccare il 15,5 milioni, eguagliando la cifra messa sul piatto dall’Atp per le Finals di Torino nel campo maschile. La suddivisione dei premi sarà tuttavia differente, tanto che la nuova regina intascherà di più rispetto al re della racchetta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

