Wta Finals 2025 montepremi da record | quanto guadagnano le giocatrici

Lettera43.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Wta Finals si apprestano a far registrare un nuovo record nel circuito mondiale. L’edizione 2025, in programma a Riyad dal primo all’8 novembre con le migliori otto singolariste e altrettante coppie della stagione, sarà infatti la più ricca di sempre nel tennis femminile. Con un incremento di circa 300 mila dollari, il montepremi complessivo di quest’anno arriva a toccare il 15,5 milioni, eguagliando la cifra messa sul piatto dall’Atp per le Finals di Torino nel campo maschile. La suddivisione dei premi sarà tuttavia differente, tanto che la nuova regina intascherà di più rispetto al re della racchetta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

wta finals 2025 montepremi da record quanto guadagnano le giocatrici

© Lettera43.it - Wta Finals 2025, montepremi da record: quanto guadagnano le giocatrici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

wta finals 2025 montepremiMontepremi Doppio Wta Finals Riyadh 2025: prize money, punti ranking con Errani/Paolini - Il montepremi, con il prize money e punti per il ranking delle Wta Finals 2025, di scena a Riyadh, per il doppio. Secondo spaziotennis.com

wta finals 2025 montepremiQuanti soldi guadagna Jasmine Paolini alle WTA Finals? Il montepremi stellare del torneo: c’è il gettone sicuro - Il montepremi delle WTA Finals si preannuncia stellare: 15,5 milioni di dollari complessivi, nello specifico si parla di 12,4 milioni dedicati al ... Lo riporta oasport.it

wta finals 2025 montepremiMontepremi Wta Finals Riyadh 2025: prize money, punti ranking singolare con Paolini - Il montepremi, con il prize money e punti per il ranking delle Wta Finals 2025, di scena a Riyadh, per il singolare. Scrive spaziotennis.com

Cerca Video su questo argomento: Wta Finals 2025 Montepremi