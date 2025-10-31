WTA Finals 2025 | Jasmine Paolini alla scoperta di un girone dai tanti volti

Queste WTA Finals hanno deciso di fare le cose piuttosto in grande per quel che riguarda i nomi da dare ai gironi. A Riad i nomi sono andati a due che sono inserite a buon diritto nel dibattito legato alle migliori di sempre. Da una parte Steffi Graf, dall’altra Serena Williams. E a Jasmine Paolini è toccato il raggruppamento dedicato proprio alla tedesca, unica ad aver messo insieme il Grande Slam con annessa medaglia d’oro olimpica (anche perché il tennis è rientrato nel consesso a cinque cerchi solo nel 1988). E l’esordio sarà di quelli che si tengono a mente, con Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero 1 del mondo, le è stata dall’altra parte della rete per due volte nel corso dell’anno, nonché ancora alle ultime WTA Finals, proprio un anno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Finals 2025: Jasmine Paolini, alla scoperta di un girone dai tanti volti

