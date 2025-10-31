WTA Finals 2025 il girone di Errani Paolini e le avversarie ai raggi X

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate alle WTA Finals 2025 di tennis in doppio: al torneo che si disputerà a Riad, in Arabia Saudita, le azzurre sono arrivate da numero 1 della Race, quindi in sede di sorteggio erano inserite tra le teste di serie. Le campionesse olimpiche hanno pescato per ogni urna le avversarie peggio piazzate nella Race, dunque giocheranno nella prima fase a gironi contro le coppie numero 4, 6 ed 8 del seeding, mentre nell’altro raggruppamento si fronteggeranno le numero 2, 3, 5 e 7 della classifica dell’anno solare 2025. Il sorteggio ha così composto i due raggruppamenti: nel Gruppo Martina Navratilova, con Sara ErraniJasmine Paolini, ci saranno Veronika KudermetovaElise Mertens, Hsieh Su-WeiJelena Ostapenko ed Asia MuhammadDemi Schuurs, mentre nel Gruppo Liezel Huber si incontreranno Katerina SiniakovaTaylor Townsend, Gabriela DabrowskiErin Routliffe, Mirra AndreevaDiana Shnaider e Timea BabosLuisa Stefani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Finals 2025, il girone di Errani/Paolini e le avversarie ai raggi X

