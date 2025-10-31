In archivio, e con partite il più delle volte davvero molto rapide, una giornata che raccoglie parecchi attimi di storie personali e non solo al WTA 250 di Chennai. Partito sotto il segno della pioggia, il torneo è riuscito alla fine ad andare avanti con regolarità e ad allinearsi senza ritardi alle semifinali. La storia pù interessante la regala Lanlana Tararudee, che è a oggi numero 2 di Thailandia e con la vittoria sulla russa Polina Iatcenko per 6-0 6-2 entrerà per la prima volta nelle migliori 150 del ranking WTA. Un premio di rilievo per lei che, quest’anno, era riuscita a fare più sul serio in tornei di maggior peso a livello ITF (dai W50 in su). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Chennai 2025: Tararudee e Garland, tra storie e semifinali contro Tjen e Birrell