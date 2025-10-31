World of Warcraft Midnight | arriva la beta!

Nerdpool.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Midnight, il secondo capitolo della Saga dell’Anima del Mondo di World of Warcraft, giungerà presto al suo secondo grande traguardo con l’inizio della beta l’ 11 novembre. Nel corso dei test, il team di WoW inviterà giocatori e giocatrici, inclusi coloro che hanno preacquistato la Epic Edition e si sono iscritti dal  sito web di Midnight, a scoprire l’espansione in arrivo e dare i loro back. Inoltre, i giocatori e le giocatrici che acquistano o fanno l’aggiornamento alla Epic Edition di Midnight durante il periodo della beta otterranno anche l’accesso immediato a questa fase di testing. Se avete acquistato invece la Collector’s Edition e volete sapere come riscattarne i vantaggi e partecipare alla fase di beta, trovate la spiegazione in questo video: Durante la beta, giocatori e giocatrici potranno provare varie novità, tra cui le campagne di missioni per progredire di livello, l’esplorazione delle nuove basi dei personaggi nei Boschi di Cantoeterno e a Lunargenta, il sistema Preda, la nuova Razza Alleata degli Haranir e tanto altro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

world of warcraft midnight arriva la beta

© Nerdpool.it - World of Warcraft Midnight: arriva la beta!

Leggi anche questi approfondimenti

world of warcraft midnightWorld of Warcraft Midnight: annunciata data per la closed beta - La closed beta di World of Warcraft Midnight inizierà l’11 novembre, ha annunciato Blizzard Entertainment. vgmag.it scrive

World of Warcraft: Midnight Confirms Beta Release Date - Blizzard shares when World of Warcraft players can log into the closed beta of the Midnight expansion, and lists the features testers can test out. msn.com scrive

world of warcraft midnightWorld of Warcraft: Midnight, cosa possiamo aspettarci dai primi raid - In arrivo nel corso del 2026, World of Warcraft: Midnight si appresta ad inserire tanti nuovi contenuti e soprattutto raid al famoso MMORPG. Scrive 4news.it

Cerca Video su questo argomento: World Of Warcraft Midnight