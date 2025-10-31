Midnight, il secondo capitolo della Saga dell’Anima del Mondo di World of Warcraft, giungerà presto al suo secondo grande traguardo con l’inizio della beta l’ 11 novembre. Nel corso dei test, il team di WoW inviterà giocatori e giocatrici, inclusi coloro che hanno preacquistato la Epic Edition e si sono iscritti dal sito web di Midnight, a scoprire l’espansione in arrivo e dare i loro back. Inoltre, i giocatori e le giocatrici che acquistano o fanno l’aggiornamento alla Epic Edition di Midnight durante il periodo della beta otterranno anche l’accesso immediato a questa fase di testing. Se avete acquistato invece la Collector’s Edition e volete sapere come riscattarne i vantaggi e partecipare alla fase di beta, trovate la spiegazione in questo video: Durante la beta, giocatori e giocatrici potranno provare varie novità, tra cui le campagne di missioni per progredire di livello, l’esplorazione delle nuove basi dei personaggi nei Boschi di Cantoeterno e a Lunargenta, il sistema Preda, la nuova Razza Alleata degli Haranir e tanto altro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - World of Warcraft Midnight: arriva la beta!