Woody Allen | Non credo festeggerò i miei 90 anni
Roma, 31 ott. (askanews) – Ospite eccezionale questa mattina a Radio2 Social Club condotto da Luca Barbarossa e con Ema Stokholma, Woody Allen. Il celebre regista è intervenuto in collegamento, dopo aver pubblicato il suo primo romanzo “Che succede a Baum?” e in vista del suo 90° compleanno. “Ho sempre voluto scrivere un libro, ma non avevo mai tempo tra un film e un altro. Finalmente sono riuscito ad avere un bel lasso di tempo necessario per riflettere e mettere insieme le idee”, ha spiegato Allen, “Trascorro molto tempo da solo, come chiunque scriva, però quando finisco esco con tantissime persone perché devo realizzare i film e questo richiede mesi di lavoro e tanta, tanta gente”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
