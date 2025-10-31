Woody Allen ha trovato i finanziamenti | ecco dove si girerà il suo nuovo film
Svelata la nuova location del film del cineasta ottantanovenne, che continua ad alimentare la sua imponente carriera con un nuovo progetto. A 89 anni, Woody Allen ha l'urgenza di fare almeno un altro film e finalmente avrebbe trovato i finanziamenti necessari per dare alla luce quella che ha definito lui stesso "una delle mie migliori idee". La notizia è stata ufficializzata, come riporta il quotidiano spagnolo El Pais: il governo di Madridnella capitale spagnola a condizione che il nome della città compaia nel titolo. Secondo i documenti governativi, il film ha attualmente il titolo provvisorio WASP 2026, acronimo di Woody Allen Summer Project. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Woody Allen oggi, venerdì 31 ottobre, ospite in collegamento a #Radio2SocialClub, con Ema Stokholma e Luca Barbarossa In onda su Radio2 alle 10:35 e in tv sul canale 202 Lunedì 3 novembre in onda su Rai2 alle 8:45 - facebook.com Vai su Facebook
Il primo romanzo di Allen si offre come un’espansione del suo universo poetico. Una narrazione stilisticamente originale, un vero esperimento di pensiero, che non avrebbe potuto esistere in altra forma. “Che succede a Baum?” di Woody Allen su Doppiozero: - X Vai su X
Woody Allen: «Ho quasi 90 anni, e nessun rimorso. Nella vita si prendono soprattutto decisioni giuste, ma a quelle sbagliate diamo più peso» - Alla soglia dei 90 anni, il regista quattro volte premio Oscar debutta con un romanzo: «Baum, il protagonista, parla molto da solo. Come scrive msn.com
“Che succede a Baum?”, Woody Allen tra tic nervosi e lazzi irresistibili - Uno scrittore in crisi che detesta la contemporaneità ed è divorato da un’altissima concezione di se stesso. Lo riporta msn.com