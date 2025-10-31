Woody Allen ha trovato i finanziamenti | ecco dove si girerà il suo nuovo film

Svelata la nuova location del film del cineasta ottantanovenne, che continua ad alimentare la sua imponente carriera con un nuovo progetto. A 89 anni, Woody Allen ha l'urgenza di fare almeno un altro film e finalmente avrebbe trovato i finanziamenti necessari per dare alla luce quella che ha definito lui stesso "una delle mie migliori idee". La notizia è stata ufficializzata, come riporta il quotidiano spagnolo El Pais: il governo di Madridnella capitale spagnola a condizione che il nome della città compaia nel titolo. Secondo i documenti governativi, il film ha attualmente il titolo provvisorio WASP 2026, acronimo di Woody Allen Summer Project. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

