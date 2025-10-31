Woody Allen a Radio2 Social Club | Lavoro per tenere la mente lontana dalle cose veramente serie della vita

ROMA – Ospite eccezionale questa mattina a Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa e con Ema Stokholma, è stato Woody Allen. Il celebre regista è intervenuto in collegamento dopo aver pubblicato il suo primo romanzo “Che succede a Baum?” e in vista del suo 90° compleanno. “Ho sempre voluto scrivere un libro, ma non avevo mai tempo tra un film e un altro. Finalmente sono riuscito ad avere un bel lasso di tempo necessario per riflettere e mettere insieme le idee”, ha spiegato Allen, “Trascorro molto tempo da solo, come chiunque scriva, però quando finisco esco con tantissime persone perché devo realizzare i film e questo richiede mesi di lavoro e tanta, tanta gente”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

