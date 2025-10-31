Wizz Air lancia la business class low-cost ora ti diciamo come funziona

Wizz Air, la compagnia aerea ungherese nota per le sue tariffe economiche, si prepara a rivoluzionare l’esperienza di volo introducendo un nuovo prodotto premium destinato ai passeggeri che cercano maggiore comfort senza rinunciare ai vantaggi del low-cost. Si chiama Wizz Class e rappresenta un esperimento ambizioso che potrebbe ridefinire gli standard del settore. Il nuovo servizio sarà testato a partire da dicembre su rotte selezionate che collegano cinque importanti hub europei: Londra, Roma, Varsavia, Bucarest e Budapest. L’annuncio è stato dato martedì dal dirigente Michael Delehant durante una conferenza stampa, come riportato da Bloomberg. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Wizz Air lancia la “business class” low-cost (ora ti diciamo come funziona)

