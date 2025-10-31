Windtre down problemi e malfunzionamenti sulla connessione fissa e mobile
La rete dell'operatore presenta disservizi nella giornata di oggi 31 ottobre 2025, tutti gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Wired.it
News recenti che potrebbero piacerti
WINDTRE down: disservizi alla rete fissa e mobile segnalati in tutta Italia - Un’improvvisa ondata di segnalazioni su Downdetector indica un grave disservizio in corso per WINDTRE. Scrive hdblog.it
WindTre down oggi 31 Agosto 2025 in Italia: segnalati problemi sulla rete - WindTre registra gravi disservizi su tutto il territorio italiano: segnalazioni in aumento per problemi a internet fisso e mobile dal pomeriggio. Secondo tech.everyeye.it
Poste Italiane e servizi Microsoft nel caos: un down colpisce Azure in tutto il mondo - Down in corso: Poste Italiane, Microsoft 365, Xbox e molti altri servizi offline per un problema legato al cloud Azure. Riporta smartworld.it