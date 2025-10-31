WindRunner al via la partnership tra Radia e Atitech per il più grande aereo cargo al mondo

Radia, la società aerospaziale internazionale che sta sviluppando il più grande aereo cargo al mondo, "WindRunner", annuncia l'avvio di una collaborazione strategica con Atitech, il principale fornitore indipendente di servizi MRO nella regione EMEA con sedi a Napoli, Roma e Olbia e un portafoglio di oltre 100 clienti tra compagnie aeree, enti governativi, lessors e .

L'azienda italiana Magnaghi Aerospace (MA Group) collaborerà con la società americana Radia per costruire l'aereo più grande al mondo: il WindRunner, che in futuro verrà utilizzato per trasportare le ...

Giuseppe Giordo è il nuovo Presidente e CEO di Radia per l'Italia - Proseguono le partnership con Leonardo, Aernnova, MAGROUP Magnaghi Aerospace e altri leader europei del settore aerospaziale, che porteranno miliardi di investimenti e oltre 4.

Three aerospace leaders – Aernnova, Leonardo and AFuzion – will partner with Radia on WindRunner™, the world's largest aircraft.