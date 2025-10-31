Wilders isolato in Olanda la palla torna al centro
È testa a testa. Ma Rob Jetten parlava già da premier in pectore quando mercoledì sera gli exit poll davano ancora i liberal-progressisti del suo D66 a 27 seggi e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
L’Olanda torna al voto dopo la crisi provocata dall’estrema destra di Geert Wilders, che a giugno aveva fatto cadere il governo di cui era “principale azionista”: i sondaggi lo danno in testa ma gli altri partiti lo hanno isolato perché “inaffidabile”, a sperare è la sin - facebook.com Vai su Facebook
L’Olanda al voto dopo la crisi provocata dall’estrema destra di Geert Wilders, che a giugno aveva fatto cadere il governo di cui era “principale azionista”: i sondaggi lo danno in testa ma gli altri partiti lo hanno isolato perché “inaffidabile” - X Vai su X
Olanda, progressisti davanti alla destra di Wilders dello 0,2%. Flop della sinistra verde - e il Partito della Libertà entrano con 26 deputati ciascuno. Scrive msn.com
Elezioni in Olanda, il ritorno al voto dopo la crisi provocata da Wilders: la sua estrema destra in testa ma isolata - Dopo appena due anni l’Olanda torna nuovamente alle urne per rinnovare il Parlamento e scegliere il nuovo governo. Secondo msn.com
Sondaggi Olanda verso Elezioni 2025/ Wilders 30 seggi, sinistra tiene, crolla VVD di Rutte: caos sul Governo - I sondaggi in Olanda a meno di un mese dalle nuove Elezioni anticipate: Wilders col PVV tiene in testa, ma manca ancora una maggioranza stabile A MENO DI UN MESE DAL VOTO L’OLANDA VIVE ANCORA IL CAOS ... Lo riporta ilsussidiario.net