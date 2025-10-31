Wicked – Parte 2 | vivi un’esperienza unica da UCI Cinemas

Universalmovies.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’arrivo in sala di WickedParte 2, UCI Cinemas è pronta a far vivervi un’esperienza magica. Acquistando online un biglietto UCI Cinemas per gli spettacoli fino al 23 novembre, gli spettatori potranno partecipare all’estrazione per vincere un’avventura indimenticabile a loro scelta e ricevere in regalo due esclusivi gadget del film. Wicked la nostra recensione della parte 1. Il fenomeno culturale cinematografico globale dello scorso anno, diventato l’adattamento cinematografico di uno spettacolo di Broadway di maggior successo di tutti i tempi, giunge alla sua epica, elettrizzante ed emozionante conclusione in  Wicked – Parte 2. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

wicked 8211 parte 2 vivi un8217esperienza unica da uci cinemas

© Universalmovies.it - Wicked – Parte 2 | vivi un’esperienza unica da UCI Cinemas

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Wicked 8211 Parte 2