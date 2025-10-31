Wicked – Parte 2 | vivi un’esperienza unica da UCI Cinemas
Per l’arrivo in sala di Wicked – Parte 2, UCI Cinemas è pronta a far vivervi un’esperienza magica. Acquistando online un biglietto UCI Cinemas per gli spettacoli fino al 23 novembre, gli spettatori potranno partecipare all’estrazione per vincere un’avventura indimenticabile a loro scelta e ricevere in regalo due esclusivi gadget del film. Wicked la nostra recensione della parte 1. Il fenomeno culturale cinematografico globale dello scorso anno, diventato l’adattamento cinematografico di uno spettacolo di Broadway di maggior successo di tutti i tempi, giunge alla sua epica, elettrizzante ed emozionante conclusione in Wicked – Parte 2. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Universal Pictures. . Si torna a casa Acquista il biglietto per vedere WICKED - PARTE 2, dal 19 novembre al cinema: https://bit.ly/Biglietti_Wicked2. #WickedIlFilm - facebook.com Vai su Facebook
Scegli la versione che preferisci Come guarderai WICKED - PARTE 2? #WickedIlFilm, dal 19 novembre al cinema! - X Vai su X