Wicked il musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande stasera su Sky | la prima TV per Halloween

Il musical fenomeno diretto da Jon M. Chu arriva alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Halloween in una doppia versione da non perdere. Due icone del pop internazionale, un'amicizia impossibile e un mondo di magia che si reinventa: è l'appuntamento con Wicked, in arrivo questa sera, venerdì 31 ottobre, alle 21.15 su Sky Cinema e Sky Cinema Halloween. Il film, vincitore di due Oscar e di un Golden Globe, approda per la prima volta in TV con Ariana Grande e Cynthia Erivo nei ruoli di Glinda ed Elphaba, protagoniste di un racconto che unisce emozione e spettacolo. Una visione perfetta per Halloween, che mescola colori, musica e quel pizzico di stregoneria che non guasta mai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wicked, il musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande stasera su Sky: la prima TV per Halloween

