Perdere il telefono significa perdere anni di conversazioni, foto di famiglia, messaggi vocali dei propri cari. Una prospettiva che fa sudare freddo chiunque. WhatsApp, che ormai conta oltre 3 miliardi di utenti attivi nel mondo, ha deciso di mettere fine a uno dei grattacapi più fastidiosi legati al ripristino dei backup: la necessità di ricordare password complesse o conservare chiavi di crittografia impossibili da memorizzare. La novità si chiama passkey, ed è destinata a cambiare radicalmente il modo in cui proteggiamo e recuperiamo le nostre conversazioni cifrate. Invece di dover inserire una password lunga e complessa o ritrovare una chiave alfanumerica da 64 caratteri quando cambiamo telefono, potremo accedere ai nostri backup crittografati semplicemente usando l’impronta digitale, il riconoscimento facciale o il codice di sblocco del dispositivo precedente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp, ora recuperi le chat con l’impronta digitale: scopri la funzione segreta che ti salva quando perdi il telefono