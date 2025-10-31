WhatsApp ora recuperi le chat con l’impronta digitale | scopri la funzione segreta che ti salva quando perdi il telefono
Perdere il telefono significa perdere anni di conversazioni, foto di famiglia, messaggi vocali dei propri cari. Una prospettiva che fa sudare freddo chiunque. WhatsApp, che ormai conta oltre 3 miliardi di utenti attivi nel mondo, ha deciso di mettere fine a uno dei grattacapi più fastidiosi legati al ripristino dei backup: la necessità di ricordare password complesse o conservare chiavi di crittografia impossibili da memorizzare. La novità si chiama passkey, ed è destinata a cambiare radicalmente il modo in cui proteggiamo e recuperiamo le nostre conversazioni cifrate. Invece di dover inserire una password lunga e complessa o ritrovare una chiave alfanumerica da 64 caratteri quando cambiamo telefono, potremo accedere ai nostri backup crittografati semplicemente usando l’impronta digitale, il riconoscimento facciale o il codice di sblocco del dispositivo precedente. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ecco il programma della due giorni di BorgoIndie, dall’11 al 12 ottobre, al Rione Nero a Faenza e nel chiostro del Convento dell’Osservanza di Brisighella. Vi aspettiamo! CONSIGLIATA VIVAMENTE LA PRENOTAZIONE DEI PASTI Scrivici su WhatsApp al + - facebook.com Vai su Facebook
Come Recuperare Chat WhatsApp Cancellate: Guida Completa e Passaggi Essenziali - Scopri il metodo ufficiale tramite backup (Google Drive/iCloud) e le alternative senza. Segnala veb.it
WhatsApp semplifica la protezione dei backup crittografati: arrivano le passkey - L’app introduce su iOS e Android un sistema che elimina la necessità di password o chiavi a 64 cifre, sfruttando l’autenticazione biometrica o il codice del dispositivo. Secondo hdblog.it