Dopo mesi dal lancio ufficiale su iPad, WhatsApp si prepara a raggiungere un nuovo importante traguardo: l’arrivo su Apple Watch. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo sta testando una versione dedicata al celebre smartwatch di Apple, portando finalmente funzioni avanzate che gli utenti aspettavano da tempo. Niente numeri: su Whatsapp basterà il nome per chattare. In test la versione beta di WhatsApp per Apple Watch. La novità è emersa grazie al programma TestFlight, dove alcuni utenti iOS stanno già sperimentando la versione beta di WhatsApp per Apple Watch. Anche se Meta non ha ancora annunciato nulla di ufficiale, il rilascio della beta lascia intendere che l’app potrebbe essere disponibile per tutti nei prossimi aggiornamenti. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - WhatsApp arriva su Apple Watch? La novità che non ti aspetti

