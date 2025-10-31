WhatsApp arriva su Apple Watch disponibile la prima beta

(Adnkronos) – WhatsApp sta finalmente sbarcando su Apple Watch con un’app dedicata, pensata per chi vuole restare connesso anche quando l’iPhone è in tasca, o addirittura lontano. La nuova versione, disponibile per ora nella beta più recente di WhatsApp per iOS, porta sull’orologio di Apple una serie di funzioni attese da tempo: si può leggere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Antico Caseificio Petrella. . La bontà dell’Antico Caseificio Petrella arriva anche a casa tua Spediamo in tutta Italia (tranne le isole) per farti gustare la nostra tradizione, ovunque tu sia Ordina su WhatsApp e porta in tavola la freschezza di sempre! - facebook.com Vai su Facebook

WhatsApp, arriva la possibilità di condividere le foto animate. Disponibilità per gli utenti iOS e Android #ANSA - X Vai su X

WhatsApp arriva su Apple Watch: tutte le funzioni e come configurarlo - WhatsApp arriva finalmente su Apple Watch con una nuova app beta su TestFlight che permette di leggere, rispondere e reagire ai messaggi direttamente dal polso. Si legge su hwupgrade.it

WhatsApp ha finalmente un'app su Apple Watch: ecco come funziona e quando sarà disponibile - WhatsApp debutta su Apple Watch con una nuova app in beta, che offrirà notifiche migliorate, risposte rapide e chat direttamente al polso proprio come sugli smartwatch con WearOS. multiplayer.it scrive

WhatsApp arriva su Apple Watch: messaggi, vocali e reazioni dal polso (ma serve la beta) - WhatsApp testa un'app companion per Apple Watch: messaggi, reazioni ed audio al polso, ma serve l'iPhone. Riporta smartworld.it