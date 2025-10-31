West Ham-Newcastle domenica 02 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

West Ham e Newcastle aprono il succinto programma domenicale con gli Hammers che stanno vivendo un momento davvero difficile. La nomina, pur sensata, di Nuno Espirito Santo non ha avuto l’effetto desiderato: il portoghese ha raccolto solo un punto in quattro partite di campionato. Viene da pensare che la rosa non sia adeguata alla Premier . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

west ham newcastle domenica 02 novembre 2025 ore 15 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - West Ham-Newcastle (domenica 02 novembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche questi approfondimenti

Callum Wilson è un nuovo calciatore del West Ham: contratto annuale per l’ex Newcastle - Il West Ham United ha ufficializzato l’ingaggio di Callum Wilson, centravanti di grande esperienza che arriva a Londra da svincolato e firma un contratto di un anno. Riporta tuttomercatoweb.com

West Ham-Newcastle, sfida per un difensore messicano - Il difensore messicano, libero dopo la scadenza del contratto con il Porto, secondo Sky Sports UK è nel mirino di West Ham e Newscastle. Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: West Ham Newcastle Domenica