West Ham-Newcastle domenica 02 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
West Ham e Newcastle aprono il succinto programma domenicale con gli Hammers che stanno vivendo un momento davvero difficile. La nomina, pur sensata, di Nuno Espirito Santo non ha avuto l’effetto desiderato: il portoghese ha raccolto solo un punto in quattro partite di campionato. Viene da pensare che la rosa non sia adeguata alla Premier . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Ho appena scoperto che Craig Bellamy è il CT del Galles. Me lo ricordo al Liverpool, al Newcastle, al Manchester City, al Celtic, al West Ham e ovviamente con la maglia della nazionale gallese. Ci siamo fatti adulti. I nostri idoli da bambini e i nostri eroi nei vid - facebook.com Vai su Facebook
Callum Wilson è un nuovo calciatore del West Ham: contratto annuale per l’ex Newcastle - Il West Ham United ha ufficializzato l’ingaggio di Callum Wilson, centravanti di grande esperienza che arriva a Londra da svincolato e firma un contratto di un anno. Riporta tuttomercatoweb.com
West Ham-Newcastle, sfida per un difensore messicano - Il difensore messicano, libero dopo la scadenza del contratto con il Porto, secondo Sky Sports UK è nel mirino di West Ham e Newscastle. Scrive calciomercato.com