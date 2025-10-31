West Ham e Newcastle aprono il succinto programma domenicale con gli Hammers che stanno vivendo un momento davvero difficile. La nomina, pur sensata, di Nuno Espirito Santo non ha avuto l’effetto desiderato: il portoghese ha raccolto solo un punto in quattro partite di campionato. Viene da pensare che la rosa non sia adeguata alla Premier . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - West Ham-Newcastle (domenica 02 novembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici