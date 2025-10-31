Siamo arrivati a uno dei weekend più densi e appassionanti dell’autunno sportivo. Tra il rombo del tennis indoor di Parigi e il calcio che comincia a delineare la vera fisionomia della Serie A, ci attendono giorni ricchi di emozioni e di sfide da non perdere. Il circuito ATP vive infatti l’ultimo grande appuntamento stagionale con . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Weekend di sport tra tennis e Serie A: Sinner cerca la semifinale a Parigi, le big italiane in campo — ecco dove vederli