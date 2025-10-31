Weekend di Ognissanti tra nuvole e pioggia | le previsioni

Seppure la giornata di sabato sarà segnata dalla variabilità, sulle regioni settentrionali si dovrà fare però i conti con l'afflusso di correnti umide di provenienza occidentale, responsabili di una nuvolosità diffusa con alcuni piovaschi anche a Milano. Questi saranno determinati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maltempo a Roma nel weekend di Ognissanti, forti temporali in arrivo - facebook.com Vai su Facebook

Weekend di Ognissanti tra sole e pioggia: ecco le previsioni per i primi di novembre - Secondo le ultime tendenze, una Italia tra sole e pioggia. Si legge su meteo.it

Toscana, in arrivo la pioggia: Halloween tra nuvole e schiarite, weekend di Ognissanti con nuovi rovesci - Dopo alcuni giorni di tempo buono e temperature miti – con massime che in pianura hanno toccato i 20- lanazione.it scrive

Meteo Verona: weekend autunnale tra nuvole e piogge - Per quanto riguarda il meteo, Verona vedrà un fine settimana dal sapore pienamente autunnale tra nuvole e piogge ... Segnala veronaoggi.it