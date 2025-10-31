Weekend di Ognissanti previsto traffico intenso sulla statale 16 e lungo la costa adriatica

Sarà un fine settimana di traffico intenso anche in Puglia quello del ponte di Ognissanti.Secondo le stime di Anas, sono previsti circa 25,7 milioni di spostamenti in tutta Italia da oggi a domenica 2 novembre, con un picco lungo le direttrici adriatica, tirrenica e jonica.Nella nostra regione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

