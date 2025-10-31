Weekend di Ognissanti | intensificati i controlli in Irpinia quattro denunce
Tempo di lettura: 3 minuti In vista del prossimo fine settimana, caratterizzato dal lungo ponte di “Ognissanti”, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha intensificato i controlli in tutto il territorio. Seguendo le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, negli ultimi tre giorni la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato numerosi servizi che si sono svolti tra la cittadina del Medio Alto Calore ed i territori immediatamente limitrofi. Durante i posti di blocco eseguiti lungo le principali arterie viarie, sono state intercettate circa 180 vetture e per quattro conducenti è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
