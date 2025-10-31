Weekend di Ognissanti cosa fare a Pisa e provincia

Dopo la tenebrosa serata di Halloween arriva il fine settimana con tante occasioni per stare fuori casa e vivere la città e i borghi della sua provincia. Si parte dal trekking urbano a Pisa, per celebrarne la Giornata nazionale, passando da un'esposizione d'auto a Tirrenia fino alla cena popolare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maltempo a Roma nel weekend di Ognissanti, forti temporali in arrivo - facebook.com Vai su Facebook

Weekend di Ognissanti con i bambini: cosa fare in Italia tra eventi, parchi e natura - Idee per il weekend di Ognissanti con i bambini: parchi a tema Halloween, borghi, città d’arte, terme e attività per famiglie in tutta Italia ... Lo riporta nostrofiglio.it

Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend di Ognissanti: dal 31 Ottobre al 2 Novembre - Scopri tutti gli eventi gastronomici, sagre, arte e musica del weekend 31 ottobre–2 novembre 2025 nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ... ilquotidianodellazio.it scrive

Eventi Catania, cosa fare nel weekend: Ognissanti tra cultura, gusto e divertimento - Eventi Catania: dalle serate in maschera alle mostre d’autore, fino alle fiere e sagre, ecco tutto ciò che offre la città in questo lungo weekend di festa ... Scrive catania.liveuniversity.it