Weekend di Ognissanti con cieli grigi e clima uggioso | in arrivo nuove piogge

Dopo il passaggio perturbato di ieri, giovedì 30 ottobre, che ha portato rovesci sparsi da ovest verso est, il fine settimana di Ognissanti sarà segnato da un’atmosfera grigia e umida. Le correnti atlantiche, ancora prevalenti, manterranno cieli coperti e un clima uggioso, con piogge a tratti tra. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

