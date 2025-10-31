Weekend di Ognissanti con allerta code La Statale 36 si annuncia tra le più trafficate d' Italia

Nel weekend di Ognissanti sulla rete stradale di Anas sono previsti circa 25,7 milioni di spostamenti di autoveicoli a livello nazionale. E tra le tratte più rischio traffico c'è, manco a dirlo, la “nostra” Statale 36 che collega Milano con la Valtellina attraversando Lecco, Monza e Brianza.“In. 🔗 Leggi su Leccotoday.it