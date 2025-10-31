Weekend con l' ombrello ma La data del ribaltone meteo
L'atmosfera sull'Italia sembra proprio non volerne sapere di stabilizzarsi e anche il primo weekend di Novembre ci terra un po' sulle spine: tra Sabato e Domenica passeremo dal sole alla pioggia. Sono le previsioni del sito www.ilmeteo.it. Sabato 1 Novembre sarà la giornata più asciutta del fine settimana, anche se la calma sarà solo apparente. Un leggero aumento della pressione regalerà un contesto in parte più stabile, ma il cielo non sarà affatto limpido. Al Nord, infatti, le nubi la faranno da padrone e in Pianura Padana non mancheranno le classiche nebbie, più compatte al mattino e più rade nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
