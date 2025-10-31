Waterfront | entro febbraio abbattuta la tensostruttura

Genovatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro febbraio 2026 sarà abbattuta la tensostruttura nota come 'Le Vele' al Waterfront di levante. A confermarlo è il vicesindaco Alessandro Terrile che ha risposto all'interrogazione presentata dalla consigliera comunale del Partito Democratico Donatella Alfonso che aveva chiesto conferma del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

