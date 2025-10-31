Waterfront | entro febbraio abbattuta la tensostruttura
Entro febbraio 2026 sarà abbattuta la tensostruttura nota come 'Le Vele' al Waterfront di levante. A confermarlo è il vicesindaco Alessandro Terrile che ha risposto all'interrogazione presentata dalla consigliera comunale del Partito Democratico Donatella Alfonso che aveva chiesto conferma del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
"Il signore alla Foce getta lo sguardo oltre il Palasport, là, dove c’è il Waterfront di Renzo Piano, quel grande, grandissimo progetto che, ricordo quando l’architetto lo presentò, suscitò un grande entusiasmo, nella politica che lo sosteneva con vigore e negli sp - facebook.com Vai su Facebook
