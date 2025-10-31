Vuoi vedere che un calcio con più energia e lanci lunghi non è poi così brutto? Times

In fondo bastava mettersi buoni, e aspettare: la bolla del possesso palla, le costruzioni da dietro, i tiki taka di varie forme e fattezze è infine scoppiata. In Premier, per giunta. Tanto che ormai nemmeno si contano più i pezzi d’approfondimento sul tema tattico, dai quali traspare sempre una certa fatica, uno stupore: ma davvero siamo tornati al contropiede? Ai lanci lunghi e ai calci piazzati? Ci torna anche il Times, che infarcisce la sua analisi del fenomeno di una marea di numeri e statistiche. E infine si chiede: “È questo il futuro, allora? Più calci piazzati? Più combattimenti fisici? Un calcio più incisivo e verticale? Un campionato più competitivo, forse? Sarebbe davvero una cosa così brutta?”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

