Helios eSports vola in fuga solitaria dopo il Round 4 della VPA Serie A. Crollo Boca Truglio, show di Vessjuil e classifica sempre più incerta. Il quarto turno della VPA Serie A Stagione 1 ha ridisegnato la classifica, lasciando il segno con risultati e prestazioni che iniziano a definire il vero volto del campionato Pro Club organizzato dalla Virtual Pro Association. Dopo quattro giornate, la sensazione è chiara: Helios eSports ha cambiato marcia e, per la prima volta, prende il largo in classifica. Ma dietro, la lotta per l’Europa e per la zona alta resta più aperta che mai. Helios eSports domina: 12 punti in 4 partite e fuga in solitaria. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - VPA Italia 2025: Helios in fuga solitaria, crollo Boca Truglio e show di Vessjuil — il punto dopo il Round 4