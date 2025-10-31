Voto Tanzania | denunciate 700 uccisioni

22.10 Circa 700 persone sono state uccise in tre giorni di proteste elettorali in Tanzania. Lo dichiara 'Chadema', principale partito di opposizione del Paese africano. Il governo della presidente Samia Suluhu è accusato di repressione, dopo aver messo a tacere i dissidenti e aver arrestato o escluso dalla candidatura i principali avversari politici. Le elezioni di mercoledì sono precipitate nel caos quando grandi folle sono scese nelle strade di Dar es Salaam e di altre città attaccando seggi elettorali e polizia, che ha reagito. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it