Voto Tanzania | denunciate 700 uccisioni
22.10 Circa 700 persone sono state uccise in tre giorni di proteste elettorali in Tanzania. Lo dichiara 'Chadema', principale partito di opposizione del Paese africano. Il governo della presidente Samia Suluhu è accusato di repressione, dopo aver messo a tacere i dissidenti e aver arrestato o escluso dalla candidatura i principali avversari politici. Le elezioni di mercoledì sono precipitate nel caos quando grandi folle sono scese nelle strade di Dar es Salaam e di altre città attaccando seggi elettorali e polizia, che ha reagito. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Urne aperte oggi in Tanzania per eleggere presidente, Parlamento e rappresentanti locali, in un clima di tensione e scarsa fiducia. La presidente uscente Samia Suluhu Hassan appare favorita in un voto privo di reali sfidanti. Di Valentina Giulia Milani - facebook.com Vai su Facebook
[ICYMI] Mzika za dziko la Tanzania zikaponya voti m'mawa la chitatu yosankha mtsogoleri, aphungu a nyumba ya malamulo ndi ma khansala. Mada Phiri walankhula ndi Thamo Kapisa mtolankhani wa Channel Africa yemwe ali mu mzinda wa Dar es Saalam - X Vai su X
In Tanzania l’opposizione sostiene che 700 persone sono state uccise nelle proteste contro il governo - Circa settecento persone sono state uccise nelle proteste antigovernative in Tanzania, secondo il principale partito di opposizione del paese dell’Africa orientale. Lo riporta internazionale.it
Scontri dopo il voto in Tanzania: almeno 150 i morti - L'opposizione denuncia boicottaggi e parla di 700 vittime in tre giorni. Riporta msn.com