Immaginate un'Italia dove due ebrei non possono salire su un taxi a Milano, dove sulla porta di un albergo c'è scritto «Non si accettano clienti israeliani». Immaginate un'Italia dove in piazza contro quegli ebrei scende la sinistra, armata di cartelli dove li accusa di genocidio, li chiama nazisti e paragona a Hitler il governo di Tel Aviv. Immaginatevi un'Italia dove il Parlamento vota quattro volte la riforma della Giustizia e poi il popolo italiano viene chiamato al referendum per decidere se è d'accordo o no con una riforma. Eppure i giudici di sinida pagina 2 a stra si organizzano in gruppi e al fianco dei partiti gridano che quelli, la Costituzione scritta dai nostri padri, sono i pieni poteri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vorrei svegliarmi di nuovo in un'Italia senza antisemiti e golpe giudiziari