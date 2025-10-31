Volley weekend di fuoco in A1 femminile | Novara sfida Scandicci Conegliano a Bergamo
La settima giornata di Serie A1 femminile promette emozioni forti e sfide di alto livello, con incroci che possono già pesare sulla classifica e sugli equilibri del campionato. A catturare i riflettori sarà senza dubbio il big match tra Novara e Scandicci, due corazzate costruite per vincere e separate da soli tre punti, ma non mancano gare che mettono in palio punti pesanti in chiave salvezza e playoff. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, imbattuta e dominante, farà visita a Bergamo nell’anticipo del sabato, mentre Milano, quarta forza del torneo, riceve Monviso per confermare la sua solidità e inseguire la vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Nel weekend più spaventoso dell’anno, le tortoretane affronteranno la prima in classifica Fail Group Marsciano!!! Quindi, vietato mancare… appuntamento a al Palasport di Tortoreto!!! Viva la Pallavolo, Viva Volley Tor - facebook.com Vai su Facebook
Volley femminile, terza giornata di regular season da brivio - La griglia di partenza del prossimo weekend vedrà un super Novara al primo posto con 9 punti, seguita da Conegliano a 8. Si legge su rainews.it
È una Roma Volley che sa soffrire: vittoria preziosa in rimonta all’esordio in A1 - Buona la prima per la Roma Volley, che all’esordio in campionato si impone per 3- Scrive romatoday.it
Roma Volley: nella mente c’è tanta, tanta voglia di Serie A1 - Roma non fu costruita in un giorno e allo stesso modo la salvezza della squadra che rappresenta la Capitale nel volley femminile va conquistata settimana dopo settimana. Da romatoday.it