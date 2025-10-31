Volley weekend di fuoco in A1 femminile | Novara sfida Scandicci Conegliano a Bergamo

La settima giornata di Serie A1 femminile promette emozioni forti e sfide di alto livello, con incroci che possono già pesare sulla classifica e sugli equilibri del campionato. A catturare i riflettori sarà senza dubbio il big match tra Novara e Scandicci, due corazzate costruite per vincere e separate da soli tre punti, ma non mancano gare che mettono in palio punti pesanti in chiave salvezza e playoff. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, imbattuta e dominante, farà visita a Bergamo nell’anticipo del sabato, mentre Milano, quarta forza del torneo, riceve Monviso per confermare la sua solidità e inseguire la vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

