volley serie b crescita di giovani talenti accordo fra arno e livorno

Via alla collaborazione fra Arno Volley e Volley Livorno. Il club castelfranchese ha annunciato la collaborazione strategica col Volley Livorno, una delle realtà più consolidate e dinamiche nel panorama pallavolistico toscano. Un progetto ambizioso che segna la nascita del nuovo settore giovanile "Toscana Garden Arno-Volley Livorno", con l'obiettivo di creare un percorso formativo solido e di qualità per i giovani talenti del territorio. Fulcro dell'iniziativa è Massimiliano Piccinetti, tecnico di esperienza che fungerà da trait d'union tra le due società, ricoprendo il duplice ruolo: quello di allenatore della prima squadra in serie B dell'Arno e delle giovanili del Volley Livorno.

