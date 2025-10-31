Volley Omag-Mt San Giovanni in Marignano verso attesa dalla sfida con la Honda Cuneo Granda
Domenica prossima, alle ore 17, la Omag-Mt San Giovanni in Marignano tornerà in campo al PalaCervia per affrontare la Honda Cuneo Granda Volley. Un appuntamento importante per la squadra di coach Bellano, chiamata a trasformare il lavoro delle ultime settimane in concretezza e solidità di gioco. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
**Risultati posticipi sesta giornata A1 Femminile Italiana:** Bartoccini-Mc Restauri Perugia- Numia Vero Volley Milano **0-3**(20-25 23-25 17-25) Cbf Balducci Hr Macerata - Omag-Mt San Giovanni In Marignano **3-0**(25-23 25-20 25-18) **CLASSIFICA** 1.
Domenica l'Omag-MT ospita la Honda Cuneo Granda Volley - Mt San Giovanni in Marignano tornerà in campo al PalaCervia per affrontare la Honda Cuneo Granda Volley.
Volley, appuntamento con la storia: la Omag-Mt sfida la corazzata Conegliano in un palasport esaurito - MT arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di chi ha costruito, stagione dopo stagione, un'identità chiara e un gioco riconoscibile ...
In palio punti salvezza. Cbf Balducci all'assalto - Si affrontano le due neopromosse del campionato femminile di A1.