Volley Omag-Mt San Giovanni in Marignano verso attesa dalla sfida con la Honda Cuneo Granda

Riminitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica prossima, alle ore 17, la Omag-Mt San Giovanni in Marignano tornerà in campo al PalaCervia per affrontare la Honda Cuneo Granda Volley. Un appuntamento importante per la squadra di coach Bellano, chiamata a trasformare il lavoro delle ultime settimane in concretezza e solidità di gioco. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Domenica l'Omag-MT ospita la Honda Cuneo Granda Volley - Mt San Giovanni in Marignano tornerà in campo al PalaCervia per affrontare la Honda Cuneo Granda Volley. Secondo newsrimini.it

Volley, appuntamento con la storia: la Omag-Mt sfida la corazzata Conegliano in un palasport esaurito - MT arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di chi ha costruito, stagione dopo stagione, un’identità chiara e un gioco riconoscibile ... Scrive riminitoday.it

volley omag mt sanIn palio punti salvezza. Cbf Balducci all’assalto - Si affrontano le due neopromosse del campionato femminile di A1. Si legge su sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Volley Omag Mt San