Volley la Rossopomodoro Palermo cerca punti a Letojanni

La Rossopomodoro Volo Palermo torna in trasferta nella quarta giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone H). L’obiettivo è quello di conquistare i primi punti di stagione e di ripetere l’ottimo primo set della settimana scorsa contro la “corazzata” Ciclope Bronte, perso col. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

MVP MATCH RossoPomodoro Volo Palermo vs ? Ciclope Volley Bronte Giorgio Calabrese è l’MVP della 3ª gara di andata della Serie B Maschile! Il nostro Giorgio, seppur non partendo nel sestetto titolare, entra in momenti cruciali del match riv - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, fermato killer del 21enne che ha cercato di sedare una rissa: ha confessato - Ha confessato il killer del 21enne Paolo Taormina, ucciso a colpi di pistola nella notte, nella zona della movida di Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo di Palermo. tg24.sky.it scrive

Palermo, cerca di fermare un pestaggio: muore con un colpo in fronte nel cuore della movida - Omicidio alla Champagneria, nel cuore di Palermo e della movida palermitana, a 50 metri da Teatro Massimo. Da msn.com

Palermo, cerca di fermare un pestaggio: 21enne ucciso con un colpo in fronte - Cerca di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio, ma viene ucciso a colpi di pistola. msn.com scrive