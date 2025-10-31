Volley femminile le migliori italiane della 6a giornata di A1 Omoruyi e Pietrini ottime notizie per Velasco

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 6ª GIORNATA DI SERIE A1. CARLOTTA CAMBI: Prova di sostanza dell’alzatrice azzurra che distribuisce con saggezza ed è molto precisa ed efficace nei momenti decisivi. Aggiunge anche 4 punti al tabellino delle novaresi nel derby sul campo del Monvisto. SARA BONIFACIO: La guarigione è completa. La centrale di Novara sfodera la super prestazione nel derby chiudendo con 11 punti, il 90% in attacco e 2 muri. SARAH FAHR: Anche nelle giornate complicate lei c’è. Nel difficile match con Chieri mette il sigillo con 9 punti, il 70% in attacco, un muro e un ace. STELLA NERVINI: Sempre più “stella” del volley italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 6a giornata di A1. Omoruyi e Pietrini, ottime notizie per Velasco

News recenti che potrebbero piacerti

NEW VIDEO! Guarda ora Perugia - Milano | Highlights | 6^ Giornata, Serie A1 Tigotà | Lega Volley femminile 25/26 - X Vai su X

Alla terza giornata di campionato di Serie B2 di volley femminile ASCOT BTM MONCALIERI centra una splendida vittoria contro il Valle Belbo e si assesta al terzo posto in classifica. Una conferma dello splendido lavoro di Lasalliano Volley Torino che coniuga - facebook.com Vai su Facebook

Volley femminile, le migliori italiane della 6a giornata di A1. Omoruyi e Pietrini, ottime notizie per Velasco - LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 6ª GIORNATA DI SERIE A1 CARLOTTA CAMBI: Prova di sostanza dell'alzatrice azzurra che distribuisce con saggezza ed è molto ... Lo riporta oasport.it

Volley femminile, le migliori italiane della 5a giornata di A1. L’effetto Bosetti fa volare Scandicci, l’Italia scopre Eckl - LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 5ª GIORNATA DI SERIE A1 BEATRICE GARDINI: Nei due punti conquistati a Cuneo che cancellano la brutta prova di Macerata c’è lo ... oasport.it scrive

Italia-Polonia ai Mondiali di volley femminile, orario e dove vederla in tv e streaming - Procede a ritmo serrato e a gonfie vele il cammino ai Mondiali di volley femminile della Nazionale guidata da Julio Velasco. Si legge su fanpage.it