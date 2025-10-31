Voglio solo parlare e blocca la ex in auto a Somma Vesuviana In tasca aveva un coltello

I carabinieri hanno arrestato un 49enne a Somma Vesuviana (Napoli) per maltrattamenti: ha bloccato la ex compagna in auto tentando di aprire la portiera, in tasca aveva un coltello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

