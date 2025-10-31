Voci per Gaza tutto pronto per la manifestazione benefica BusItalia mette a disposizione le navette

Tutto pronto per lo spettacolo di beneficenza Voci per Gaza che si terrà al Gran Teatro Geox dalle 19, sabato 1 novembre. Una serata di solidarietà con il Popolo Palestinese il cui ricavato darà avvio al progetto umanitario “Un arto bionico per i bambini mutilati di Gaza” e alla creazione di un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

