“Tutto è distrutto. Le persone stanno tornando a quelle che una volta erano le loro case. Montano le tende sui resti delle loro abitazioni”. La testimonianza da Gaza City di Ghada, operatrice di Oxfam nella Striscia, che in questo video racconta la vita della popolazione palestinese dopo l’accordo per il cessate il fuoco. “Il sistema fognario è distrutto, gli impianti idrici non funzionano. Bisogna camminare per miglia e miglia solo per recuperare un po’ di acqua per la propria famiglia”. Una tregua fragile e sempre in bilico, già rotta decine di volte dagli attacchi israeliani. “Sopra ogni cosa le persone vogliono un cessate il fuoco duraturo e reale” Questo racconto audio fa parte di ‘ Voci di Gaza’, una serie di testimonianze degli operatori e dei manager di Oxfam a Gaza che ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Voci di Gaza – “Ogni edificio è distrutto, le persone montano le tende sui resti delle loro case”

