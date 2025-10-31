Voci da ' Albo d’oro' tornano due stelle dei passati concorsi

Baritoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata di lirica intitolata «Albo d’oro», protagoniste due vincitrici dei passati concorsi di canto del Traetta Opera Festival. L’appuntamento è per sabato 1 novembre, alle 20.30, nel Teatro Comunale di Bitonto, dove si esibiranno il mezzosoprano Tina D’Alessandro, che nel 2007 conquistò il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

