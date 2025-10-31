Vlahovic | questione rinnovo e nuovi scenari Con Spalletti può cambiare tutto Ecco perché

Se il tecnico toscano saprà coinvolgerlo e farlo sentire importante, il serbo potrebbe anche aprire a una proposta di rinnovo rivedendo gli accordi economici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vlahovic: questione rinnovo e nuovi scenari. Con Spalletti può cambiare tutto. Ecco perché

Questa $Juve non sarà mai il Barca o il Psg, ma se hai David, Vlahovic, Openda, Conceicao, Zhegrova e di questi ne gioca uno solo; c’è qualcosa che non torna. Prima ancora che tattica è una questione di logica. $VillarrealJuve - X Vai su X

JUVE: QUESTIONE DI SFORTUNA... O DI... OPENDA? Real Madrid-Juventus in 4 punti. 1 - Prestazione nettamente migliore della Juventus, rispetto a tante altre, considerando la cruda realtà del ranking UEFA: Real Madrid numero 1, Juve numero 27. Buona l - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic non ha deciso il suo futuro. Ma può migliorare la sua condizione? - Io sono concentrato sul presente e parlare di questo cose non ha molto senso. Segnala tuttojuve.com

Juve, i gol di Vlahovic spingono Comolli a riflettere sul suo rinnovo - Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale su X, i vertici bianconeri guidati da Damien Comolli avrebbero iniziato a valutare l’idea di riaprire il discorso rinnovo, pensando di ... Da it.blastingnews.com