Vlahovic | questione rinnovo e nuovi scenari Con Spalletti può cambiare tutto Ecco perché

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se il tecnico toscano saprà coinvolgerlo e farlo sentire importante, il serbo potrebbe anche aprire a una proposta di rinnovo rivedendo gli accordi economici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vlahovic questione rinnovo nuoviSe il tecnico toscano saprà coinvolgerlo e farlo sentire importante, il serbo potrebbe anche aprire a una proposta di rinnovo rivedendo gli accordi economici - Se il tecnico toscano saprà coinvolgerlo e farlo sentire importante, il serbo potrebbe anche aprire a una proposta di rinnovo rivedendo gli accordi economici ... Come scrive gazzetta.it

vlahovic questione rinnovo nuoviVlahovic non ha deciso il suo futuro. Ma può migliorare la sua condizione? - Io sono concentrato sul presente e parlare di questo cose non ha molto senso. Segnala tuttojuve.com

Juve, i gol di Vlahovic spingono Comolli a riflettere sul suo rinnovo - Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale su X, i vertici bianconeri guidati da Damien Comolli avrebbero iniziato a valutare l’idea di riaprire il discorso rinnovo, pensando di ... Da it.blastingnews.com

