Vlahovic Juve Massimo Orlando è sicuro | Dovrà rigare dritto Poi il commento su Koopmeiners e sulla corsa Scudetto

Vlahovic Juve, l’analisi di Massimo Orlando: «Deve rigare dritto per Spalletti, ma la Juve può rientrare nella corsa Scudetto». Poi il commento su Koopmeiners. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus continua a far discutere. L’ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha analizzato le prospettive immediate della Vecchia Signora sotto la nuova guida tecnica, soffermandosi in particolare su due temi caldi: la rimonta Scudetto e la gestione di Dusan Vlahovic. L’opinionista si è detto convinto che la Juventus possa tornare a competere per il titolo, nonostante la partenza difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

