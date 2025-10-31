Vlahovic Juve, il serbo può essere rilanciato da Spalletti? Le dichiarazioni dell’allenatore sull’attaccante. Un futuro tutto da scrivere, un rapporto da costruire da zero. Nella sua conferenza stampa di presentazione, Luciano Spalletti ha affrontato uno dei temi più caldi in casa Juve: la gestione di Dusan Vlahovic. Il tecnico di Certaldo ha usato parole chiare, smentendo qualsiasi “imposizione” da parte del club e aprendo di fatto a un pieno reintegro del centravanti serbo nel suo progetto tecnico. La base da cui ripartire è la prestazione offerta proprio mercoledì sera. VLAHOVIC – «Ci si parla, io non ho ricevuto nessuna imposizione dalla società sul confronto di nessun giocatore della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il serbo può essere rilanciato da Spalletti? Il nuovo mister lo elogia: «Contro l’Udinese ha fatto capire questa cosa». E sul futuro dell’attaccante…